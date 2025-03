Sport.quotidiano.net - Roma-Athletic Club 2-1: Shomurodov all'ultimo secondo regala la vittoria ai giallorossi

6 marzo 2025 - Non c'è niente di più bello di unaall'e per laè proprio quella che si è concretizzata all'Olimpico contro l'Bilbao. Eldordecide l'andata di questo ottavo di finale firmando il gol del 2-1 nell'ultima azione possibile che ribalta il vantaggio iniziale dell'di Bilbao. Iñaki Williams la sblocca su calcio d'angolo a iniziotempo, poi ci pensano Angeliño e il bomber uzbeko are ai capitolini il vantaggio di una rete nella doppia sfida, in attesa della trasferta di San Mames. Primo tempo Per la sfida dell'Olimpico Ranieri conferma la sua formazione tipo ma affidandosi a un paio di protagonisti a sorpresa. Davanti a Svilar torna titolare Çelik, con Mancini e N'Dicka a completare il reparto. Rensch vince il ballottaggio sulla fascia destra, mentre c'è Angeliño a sinistra, nel mezzo Cristante e Pisilli è la coppia in mediana.