Roma adescavano i figli degli amici e altri minori sul web | in manette due uomini di 43 e 52 anni

La Polizia di Stato, nell’ambito di una complessa operazione regolata dalla Procura della Repubblica di, ha portato a termine l’arresto di duedi 43 e 52, che adesso dovranno affrontare le accuse di prostituzionele e violenza sessuale. I due indagati contattavano ragazzini tra i 9 e i 15di loroo conosciuti su piattaforme online, con il fine di farli prostituire.Le investigazioni, condotte dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica del Lazio, sono iniziate da una perquisizione informatica verso un uomo che aveva ostinatamente richiesto a un ragazzo di inviargli foto sessualmente esplicite e invitandolo a un incontro per avere rapporti sessuali, anche in cambio di denaro. Durante la ricerca nel dispositivo dell’uomo sono state reperite svariate immagini pedopornografiche riguardanti un bambino e un adulto, poi identificato, che sul proprio dispositivo aveva numerosi file a carattere pedopornografico prodotti all’interno della propria abitazione.