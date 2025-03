Ilrestodelcarlino.it - Rocchio, sogno europeo. Sul kart a caccia di record

È il Campionatoildi Gino, il pilota romagnolo originario di Cesenatico. Gino domenica parteciperà alla gara WSK Super Master Series che si disputerà al circuito Franciacortaing Track in provincia di Brescia. Il campione sarà in griglia di partenza per contendere l’importante sfida, in una categoria dove sono iscritti 79 concorrenti in rappresentanza dei migliori piloti a livello internazionale e un numero ristretto di italiani. Questo è un ottimo periodo per il pilota romagnolo portacolori della squadra abruzzese Team Monster K Racing di Juri Serafini, che oggi ha 15 anni e in carriera ha iniziato a vincere sin dai tempi delle elementari. Nella sua bacheca ha un titolo di campione italiano nella categoria 60 mini club divinto nel 2020, uno di campione Italiano nella categoria 60 mini nazionale conquistato nel 2021 e un titolo di campione italiano nella categoria 125 Okn Junior portato a casa nel 2023.