Leccotoday.it - Rocca di Parè, lavori in ritardo: posticipata la riapertura

Leggi su Leccotoday.it

Ci sarà da portare ancora un po' di pazienza. Il secondo lotto deidi messa in sicurezza delladisubirà unnella conclusione. Inizialmente programmata per sabato 8 marzo, ladel tratto della ex Strada Provinciale 583 Lecco-Bellagio slitterà fino alla fine del.