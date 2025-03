Sport.quotidiano.net - Robur, la forza della difesa. Cavallari: "Peccato quei ko"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Venti gol: quanti ne ha subiti il Siena in 26 partite giocate. In una stagione complicata, un dato di cui lapuò sorridere: quella bianconera è la migliordel girone E. Emigliordel girone E, Danieleè un punto di riferimento. Per una volta guardiamo agli aspetti positivi. "Fortunatamente fino a questo momento laha lavorato bene, siamo sempre stati compatti. Qualche sbandata è successo di prenderla, ma può capitare. Nel complesso abbiamo retto, i numeri lo stanno a dimostrare. E per quello che è il mio ruolo non posso che esserne contento. Purtroppo sì, facciamo un po’ fatica segnare, quest’anno è così, ma tutti insieme abbiamo compensato". La gara con il Terranuova è stata posticipata: un bene o un male? "Avendo vinto l’ultima partita, a San Giovanni Valdarno, magari scendere subito in campo sarebbe stato positivo.