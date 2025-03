Tpi.it - Roberto D’Agostino a TPI: “Meloni e i suoi non hanno la cultura del potere”

Giornalisti spiati, regolamenti interni tra Servizi Segreti, scontro tra Governo e magistratura. Le ultime settimane sono state caratterizzate da numerose vicende di cronaca, alcune delle quali ancora poco chiare, chemesso in luce una guerra totale tra poteri dello Stato ed evidenziato, ancora una volta, la presenza di uno Stato dentro lo Stato, il cosiddetto Deep State.Ma che cos’è di preciso il Deep State? E come agisce soprattutto in momenti storico-politici complessi e delicati come quello attuale? Lo abbiamo chiesto a, fondatore e direttore di Dagospia, sito web di successo che da oltre vent’anni racconta ilitaliano senza filtri. Conoscitore delche si esplica soprattutto negli ambienti politico-romani, ma che influenza poi lo spirito delle scelte nazionali, “Dago” spiega a TPI perché tutti i premier, dal Dopoguerra in poi,dovuto fare i conti con il Deep State, chiarendo anche quali siano state, a suo parere, le conseguenze per coloro che non si sono adeguati al sistema.