Risse e baby gang. Escalation di violenza

I malviventi, ormai, non hanno più paura di colpire nemmeno nel centro turistico e commerciale della città. Erano circa le 7.50, il 31 gennaio, quando, all’improvviso, cinque o sei tunisini hanno iniziato a discutere tra loro. In un attimo hanno iniziato a volare botte, calci e pugni. La scena ha destato profonda paura tra i passanti. All’improvviso, un albanese si è intromesso nella contesa, cercando, a suo dire, di tranquillizzare gli animi. Per tutta risposta è diventato lui oggetto di una violenta aggressione, che si è spostato in via Solferino, con tre nordafricani che continuavano a colpirlo con particolare. Un altro tunisino è stato aggredito. Il pestaggio si è prestato spostato in via Solferino, quasi all’angolo con il corso Matteotti, prima che gli aggressori si dileguassero.