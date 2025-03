Spazionapoli.it - Rinnovo Anguissa in standby: svelato il motivo

Leggi su Spazionapoli.it

Da giorni si discute del contratto di Frank Zambo: ecco rivelato ildel rallentamento sulIndubbiamente tra i protagonisti della stagione positiva, Frank Zamboè in trattativa per rinnovare il contratto con il Napoli. L’ha dichiarato a fine mercato il ds Giovanni Manna, che aveva preannunciato anche l’intesa raggiunta con Olivera e lo stato di negoziazione per allungare la permanenza di Meret in azzurro.La situazione diè differente da quella di Meret, nonostante in teoria entrambi hanno il contratto in scadenza a giugno 2025. Infatti, nell’accordo stipulato con il centrocampista camerunense, il Napoli detiene l’opzione dia favore fino al 2027. In altre parole, riscatterà quest’opzione automaticamente per fare in modo che il calciatore non si svincoli quest’estate.