Rincorsa in campionato, testa all'Empoli: Roma in campo a Trigoria

Prosegue il grande momento di forma della, che anche in Europa League fa valere la legge dello Stadio Olimpico superando 2-1 in rimonta l’Athletic Bilbao. A regalare ai giallorossi il successo nell’andata degli ottavi di finale contro la temibile squadra basca è stato il gol realizzato da Shomurodov a tempo praticamente scaduto, dopo che gli ospiti si erano portati in vantaggio con Inaki Williams e Angelino aveva pareggiato il match.Per conquistare la qualificazione però la formazione di Ranieri dovrà disputare un’altra grande sfida giovedì prossimo al San Mames. Prima però di tornare a pensare agli impegni europei, ladovrà focalizzarsi nuovamente sule su quella che è la suaverso un posto in Europa. Per i giallorossi la prossima fermata sarà lo Stadio Carlo Castellani, dove se la vedrà con l’Empoli, con fischio d’inizio domenica 9 marzo alle ore 18.