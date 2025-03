Sport.quotidiano.net - Rimini, precedenti in perfetta parità. Con la Ternana prova di maturità

Leggi su Sport.quotidiano.net

In, dal 1939 a oggi, al ’Neri’ si sono divise tutto esattamente a metà. Dodici i confronti: quattro vittorie dei romagnoli, 4 vittorie degli umbri e 4 pareggi. A rompere l’equilibrio potrebbero essere i novanta minuti che domani andranno ancora una volta in scena al ’Neri’. Gara complicatissima per la truppa di mister Buscè che dovrà fare i conti con una squadra che sin qui ha messo al sicuro 20 punti in più. E con la quale i biancorossi in classifica, purtroppo, condividono soltanto un -2 di penalizzazione. Quel -2 che brucia tanto al, ma brucia ancor di più allache sta continuando a correre per la promozione in serie B. Una corsa che ultimamente è diventata a due con la Virtus Entella che non molla di un centimetro. Insomma, lache domani si presenterà in Romagna ha fame e non può sbagliare.