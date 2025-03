Unlimitednews.it - Riforma sanitaria a legge, Todde “Restituiamo certezze e gestione”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Con l’approvazione delladi riordino in Consiglio regionale, mettiamo un punto fermo e apriamo una nuova fase, restituendoai cittadini, potenziando i servizi di cura e assistenza, rafforzando il legame tra ospedali e territorio e valorizzando le vocazioni naturali dei presidi sanitari. Il tutto con unapiù efficiente delle risorse e delle competenze”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra, dopo l’approvazione in Consiglio regionale della40 sulla.Il via libera è arrivato solo in tarda serata, con 33 voti favorevoli e 16 contrari, dopo un lungo iter che ha visto un duro confronto tra maggioranza e opposizione. Il nucleo del provvedimento consiste nell’azzeramento dei vertici della sanità, con il commissariamento di otto Asl, di Areus, dell’Arnas Brotzu e delle due Aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e Sassari.