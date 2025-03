Rifiuti Milani Amsa | Milano prima in Europa per densità di cestini stradali

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "La campagna 'Mettici la testa' è mirata principalmente ai, che noi chiamiamo cestoni. Ace ne sono circa 13mila per le strade e 10mila nei parchi. Ladi questiè di 1,7 per abitante, la più alta d’, solo Amsterdam si avvicina. Come dimensionamento e posizionamento ci siamo, .