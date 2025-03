Lanazione.it - Rifiuti abbandonati, la campagna di Alia a Prato

, 7 marzo 2025 –al centro della lotta all’abbandono di, con azioni di guerrilla marketing contro il degrado ambientale promosse daMultiutility insieme all’amministrazione comunale, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini riguardo all'importanza di una corretta gestione deie del decoro urbano. Ladi “guerrilla marketing”, promossa dadalla fine del 2024 su tutta l’area dei comuni gestiti, arriva ae, utilizzando la creatività come strumento, fa riflettere i cittadini sull’importanza della corretta gestione deie sui costi di comportamenti incivili per la collettività: circa 20 milioni di euro all’anno. L'intervento su, condiviso con le associazioni attive sul territorio, come Legambiente e Vab, si inserisce in un contesto critico: in alcune aree della città, l’abbandono di scarti tessili continua a rappresentare un grave problema, deturpando l’ambiente e compromettendo la qualità della vita.