RIduzione delle emissioni di gas serra e consumi di energia la Campania regione più parsimoniosa d’Italia

L’Italia riduce ledi gas, ma non tutte le Regioni corrono allo stesso modo verso il 2030. A un anno dal lancio, Ciro – Climate Indicators for Italian RegiOns, realizzato da realizzato da Italy for Climate (centro studi della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile) in collaborazione con Ispra, traccia una mappa dettagliata del camminoregioni verso la neutralità climatica, mostrando come il Paese stia proseguendo nel suo impegno per la transizione ecologica. Ciro è il primo database italiano dedicato al monitoraggio e al confrontoperformance ambientali regionali. Si tratta di uno strumento che analizza e mette a confronto dati e buone pratiche ambientali adottate dalle Regioni italiane per accompagnarle nel percorso verso la decarbonizzazione attraverso un database articolato in 26 indicatori suddivisi in 8 aree tematiche:, rinnovabili, edifici, industria, trasporti, agricoltura e vulnerabilità.