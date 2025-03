Panorama.it - «Ridateci il vecchio medico condotto»

Ci è voluta una dose abnorme di insipienza politica e sociale per demolire, man mano, una delle istituzioni più importanti della sanità italiana. Una volta si chiamava medico, poi, medico di base e di famiglia. Cosa è successo distruggendo questa figura o riducendola ai minimi termini? Si è eliminato il primo e più importante referente per le questioni della salute delle famiglie, dei singoli, delle fasce più deboli della popolazione e, prima di tutto, degli anziani. Per decenni, quello che si chiamò medicoha accompagnato i cittadini italiani nel loro percorso, più o meno problematico, dal punto di vista della salute. Si trattava di un dottore che dipendeva dai Comuni italiani e che prestava assistenza gratuita ai poveri e, dietro pagamento, agli altri cittadini. Fu sostituito dalla Legge numero 833 del 23 dicembre 1978 con il cosiddetto «medico di famiglia».