Donnapop.it - Ricordate Pierdavide Carone ad Amici? Nella sua edizione c’era un concorrente famosissimo: ecco chi è

Leggi su Donnapop.it

ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica grazie addi Maria De Filippi; da quel momento ha calcato importanti palchi, come quello del Festival di Sanremo e ha raggiunto un grande successo.All’epoca della sua partecipazione al talent ha condiviso l’esperienza su Canale 5 con un altromolto famoso, noto al grande pubblico per diversi successi professionali.e non solo. Di chi stiamo parlando? L’dia cui ha preso parteha sfornato diversi artisti.Quali? Fra loro troviamo Emma Marrone, Enrico Nigiotti, Loredana Errore, Elena D’Amario e non solo; a questi si aggiunge anche un, oggi volto di punta del piccolo schermo italiano, in forza alla Rai. Stiamo parlando, ovviamente, di Stefano De Martino!Con chi ha partecipatoadha partecipato addi Maria De Filippistessadi Stefano De Martino, oggi conduttore di Affari Tuoi.