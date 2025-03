Romadailynews.it - Riconoscimento biometrico dalle vene del palmo della mano

Ricercatori dell’Università Metropolitana di Osaka guidati da Takashi Suzuki, Osaka Metropolitan University Center for Health Science Innovation, hanno usato la tecnologia di imaging iperspettrale e Intelligenza artificiale innovativa per mettere a punto un metodo di autenticazione biometrica avanzato, che sfrutta le caratteristiche uniche dei singoli modelli dimano, per fornire un livello di sicurezza altissimo nel panorama, in evoluzione, dell’autenticazione personale.Che cos’è l’imaging iperspettrale? L’imaging iperspettrale è una tecnologia che rileva piccole differenze di colore per individuare le caratteristiche e le condizioni di un oggetto. Mentre una normale fotocamera crea immagini utilizzando rosso, verde e blu, una fotocamera iperspettrale può identificare oltre 100 lunghezze d’onda nella gamma di luce visibile e nel vicino infrarosso in un singolo scatto.