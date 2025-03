Tvplay.it - Ribaltone Juve, l’annuncio ufficiale cambia tutto: Thiago Motta gelato

Leggi su Tvplay.it

in casantus.spiazza i bianconeri, costretti ora a rivedere le proprie strategie di mercato.Lo scudetto, a sorpresa, è tornato ad essere un obiettivo concreto per lantus risalita a -6 dall’Inter prima grazie alla vittoria ottenuta ai danni del Verona e al pareggio tra i nerazzurri ed il Napoli. A 11 gare dalla conclusione del torneo i bianconeri sono quindi in piena corsa e domenica, nel delicato match contro l’Atalanta, proveranno a piazzare il sesto successo consecutivo nel torneo e a ridurre il gap in questione. Il clima che si respira alla Continassa, in ogni caso, non risulta dei migliori a causa di alcune dichiarazioni che rischiano di avere ripercussioni pesanti sulle strategie di mercato del club.– TvPlay.