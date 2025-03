Spazionapoli.it - Ribaltone Fiorentina, adesso Palladino può gioire: cosa succederà contro il Napoli

Leggi su Spazionapoli.it

Sono minuti concitati in casa. Nelle ultime ore, è emersa una novità molto importante per Raffaelee l’intera squadra. Manca sempre meno alla prossima sfida di campionato tra. Il match è in programma domenica alle ore 15 allo stadio Diego Armando Maradona. La posta in palio è altissimo, ancor più per i partenopei che distano un solo punto dalla capolista Inter. D’altro canto, però, è importante non sottovalutare le ambizioni dei toscani che continuano a lottare per il quarto posto e la conseguente qualificazione alla prossima Champions League.ritrova Adli: sarà 3-5-2ilLa risposta tanto attesa è arrivata:ha scelto il 3-5-2 per la sfidail. Domenica al Maradona è in programma una partita dal valore altissimo, motivo per il quale c’è grande attesa per le possibili scelte dei due tecnici.