Riarmo Ue Fidanza Fdi | Salvini fa ragionamenti demagogici come Conte e la sinistra Botta e risposta con Panella e Sommi

“Il ragionamento di, cioè contrapporre le spese sociali alle armi deleuropeo, è un po’ demagogico. Non è l’unico a farlo, lo fanno anchee altre parti della. La sua posizione è contraria a quella di Giorgia Meloni? Finora i fatti dimostrano in maniera molto chiara ed evidente che Giorgia Meloni è sempre riuscita a rappresentare la perfetta sintesi nella maggioranza e una leadership molto forte e molto rispettata a livello internazionale. E sono certo che così sarà anche in questo ulteriore frangente”. Così a Tagadà (La7) l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Carlocommenta la “protesta” del leader della Lega Matteocontro il piano disostenuto dai big europei, in primis il presidente francese Macron (“Mai un esercito europeo comandato da quel matto”).