Lapresse.it - Riarmo Ue, Bonelli: “Meloni ha detto sì senza mandato Parlamento, venga in Aula”

“Su un tema così delicato, che investirà 800 miliardi di euro per il, esautorare ilEuropeo è un fatto di una gravità inaudita“. Così Angelo, co-portavoce di Europa Verde, in merito al piano presentato dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, per ildell’Ue.ha parlato con i cronisti a margine di un evento a Roma per il lancio della campagna referendaria sul diritto di cittadinanza. “hasì al piano dialcunimmediatamente in. Noi chiederemo con una mozione aldi esprimersi con un sì o con un no”, ha poiil deputato di Avs. “Il problema non è aumentare le spese degli armamenti“, ha concluso, “ma come si costruisce un’Europa di pace e una maggiore razionalizzazione e coordinamento tra gli Stati europei”.