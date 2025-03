Tpi.it - Riaperte le indagini sulla morte di Luca Canfora, il costumista del film “Parthenope” morto durante le riprese

La Procura di Napoli ha disposto la riesumazione del corpo di, ildeldi Paolo Sorrentinotrovato senza vita il primo settembre 2023 nel mare di Capri mentre erano in corso ledel.Ladiè stata finora classificata come un suicidio, ma la famiglia del, che aveva 51 anni, non crede che l’uomo si sia tolto la vita.I magistrati hanno deciso di riaprire lesul caso dopo le dichiarazioni rese nei giorni scorsi dal fratello dell’uomo alla Squadra Mobile di Napoli, in un interrogatorio fiume durato circa 7 ore.Disi persero le tracce subito dopo la registrazione delle scene del suicidio del fratello della protagonista del, che nella pellicola si lascia cadere nel vuoto dai Giardini di Augusto.