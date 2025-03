Vanityfair.it - Revenge porn: #NonMiViolare, una guida per difendersi

Ti hanno tolto l’intimità, ma non la voce; la violenza digitale delsi nutre di silenzio e vergogna, e proprio per questo bisogna parlarne. Motorola e Telefono Rosa insieme a Polizia di Stato lanciano laper spiegare come proteggersi e, soprattutto, perché denunciare non è solo un diritto, ma un dovere