Juventusnews24.com - Retegui Juve in salita: i due fattori che ad oggi rendono impossibile il suo arrivo a Torino. Tutti i dettagli

di RedazionentusNews24in: i dueche adil suoe le ultimissime novità sull'attaccanteIl Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercatosvelando che, tra gli obiettivi della Vecchia Signora in vista delle prossime sessioni, ci sarebbe anche Mateodell'Atalanta.Tuttavia questa eventuale operazione è adper due. Da un lato le richieste economiche della Dea, che non lo lascerebbe partire se non di fronte a un'offerta da 60 milioni di euro minimo, dall'altro le strategie della, che in quel reparto ha in mente il riscatto di Kolo Muani.