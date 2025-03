Ilrestodelcarlino.it - ’Residenze’, patto tra Comuni nel segno dell’arte contemporanea

I sindaci deidella Rete Museale Daniel Matricardi, (Montalto) Gianmario Borroni (Monte Rinaldo e Matteo Pompei, (Monte San Martino), accompagnati dal direttore artistico Tommaso Strinati, hanno visitato le due installazioni dell’artista Ludovica Sitajolo a Montalto delle Marche, dando il via al progetto ‘residenze’. Tutto è iniziato da un’idea del direttore della Rete museale, Strinati, che ha introdotto il progetto ‘residenze’ coinvolgendo tre artisti di fama internazionale, che si immergono nelletà che li ospitano, per promuovere in modo semplice ed efficace l’arte. Nelle settimane di residenza, la Sitajolo ha lavorato a quattro installazioni: ‘Come ricordi, fioriscono’ presso il Mulino di Sisto V, in zona Valdaso di Montalto Marche. Si tratta di un’installazione, sempre visitabile liberamente, esterna al Mulino.