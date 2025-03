Game-experience.it - Resident Evil: il nuovo film è in lavorazione presso Sony, Zach Cregger è il regista

Leggi su Game-experience.it

ha annunciato ufficialmente ildi, previsto per il 18 settembre 2026, con la regia affidata a, noto per il successo horror Barbarian. Dopo anni di adattamenti cinematografici dalla fortuna altalenante, il franchise si prepara a una nuova versione più fedele al materiale originale. La sceneggiatura, scritta dallo stessoinsieme a Shay Hatten (John Wick 3 & 4), promette di riportare la saga alle sue atmosfere horror più cupe e angoscianti, strizzando l’occhio agli appassionati dei primi capitoli della serie videoludica di Capcom.La pellicola sarà prodotta da Constantin, che ha già gestito le precedenti trasposizioni cinematografiche, in collaborazione con Vertigo Entertainment e PlayStation Productions. Robert Kulzer di Constantin ha esgrande entusiasmo per il progetto, definendo la visione di“irresistibile”.