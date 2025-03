Universalmovies.it - Resident Evil | Il film di Zach Cregger ha una data d’uscita

Leggi su Universalmovies.it

Sony Pictures ha fissato lacinematografica del nuovotargato: iluscirà nel 2026!Nonostante non abbia ancora un titolo ufficiale – si presume che possa essere confermato– il nuovo adattamento della saga videoludica ha ottenuto il via libera ed uscirà in sala il 18 settembre 2026, a confermarlo un articolo offerto da Deadline. Chiaramente, come già anticipato nel nostro precedente aggiornamento, ilsarà scritto e diretto da, regista dell’osannato horror “Barbarian“.“Sono un fan sfegatato di questi giochi da decenni e poter dare vita a questo fantastico titolo è un vero onore“, ha affermato il registaa Deadline nella giornata odierna. “Il mondo disperimentato attraverso la visione diè un’impresa irresistibile“, ha affermato raggiante Robert Kulzer di Constantin