Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli, la scossa di Conte. Senza vittorie da 5 partite”

Leggi su Napolipiu.com

: “, ladida 5”">A undici giornate dal termine del campionato, ilsi trova di fronte a una sfida già cruciale per il suo futuro. Come riportato da, la partita di domenica contro la Fiorentina al Maradona (ore 15) rappresenta un bivio per gli azzurri, reduci da cinque garee bisognosi di una svolta per rimanere in corsa per lo scudetto.Nonostante il momento difficile, la classifica resta ancora favorevole: ilè secondo, con un solo punto di distacco dall’Inter, uscita indenne dalla sfida diretta di sabato scorso a Fuorigrotta. Tuttavia, per continuare a sognare il quarto titolo, la squadra dinon può più permettersi la “politica dei piccoli passi” che ha caratterizzato le ultime settimane.