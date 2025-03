Ilfattoquotidiano.it - Renzi: “Meloni ha mille facce e forse nessuna, scappa dal Parlamento. Dice che l’Aula voterà su ReArm Eu? Grazia, Graziella…

Netta contrarietà da parte di Matteoal piano di riarmo dei 27 Paesi membri dell’Unione Europea. “Sarebbe opportuno cheogni tanto si ricordasse di venire in Aula – ha detto l’ex presidente del Consiglio, a margine di un convegno in Senato, sulla possibilità di un voto nelitaliano su ‘Europe’ – perché lei è quella che ci ha fatto una ‘capa tanta’ sulla democrazia parlamentare, la rete è piena di video in cui laurla ‘posso sapere didov’è la democrazia parlamentare se il governo non viene.’ e lei“.cita la vicenda Almasri e quella Paragon e aggiunge: “Si arriva sulle armi e laè stata due giorni a dire ‘qui là, sotto sopra’ senza saper che fare. Macron ha preso una posizione decisa, Starmer ha preso una posizione decisa, Merz, che non è ancora Cancelliere, ha fatto capire dove vuole andare.