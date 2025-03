Rennes vs PSG | line-up statistiche e anteprima

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-07 21:46:00 Giorni caldissimi in redazione!della partitavs PSGIl manager diHabib Beye ha avuto simpatia per Paris St-Germain dopo che la squadra di Luis Enrique ha dominato quasi per tutto ma ha perso 1-0 in casa a Liverpool nel loro round di Champions League di 16 gamba di mercoledì.“Il calcio a volte è crudele, perché la prestazione di PSG è stata eseguita”, ha detto Beye, che ha vinto quattro delle sue cinque partite da quando ha preso in carico il 30 gennaio e ora mette la sua squadra contro i leader della Ligue 1 in visita sabato.“Avremo difficoltà e stiamo anche lavorando per metterli in difficoltà. Non interpreteremo la vittima; Sappiamo cosa sono un PSG della squadra e, da lì, o capito o noi compete Con le nostre teste tenute alte e ambizioni, la volontà di alzarsi.