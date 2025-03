Regno Unito | 20 Paesi pronti a unirsi alla coalizione per l' Ucraina

Leggi su Essere-informati.it

20per l', afferma ilCirca 20hanno espresso interesse a entrare in una "dei volenterosi" per sostenere l', secondo quanto riferito da funzionari britannici.Non tutti questi, prevalentemente europei o appartenenti al Commonwealth, invieranno truppe sul campo, ma alcuni potrebbero fornire altre forme di supporto.Un piano guidato dae FranciaIl piano, promosso dale dFrancia, è stato presentato dal Primo Ministro britannico Sir Keir Starmer durante il vertice che ha ri18 leader europei e canadesi. L'obiettivo è garantire il rispetto di un eventuale cessate il fuoco nella guerra tra Russia e.Tuttavia, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato che un’iniziativa del genere "non può essere permessa", poiché equivarrebbe a un coinvolgimento "diretto e ufficiale" della NATO nel conflitto.