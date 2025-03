Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, sorpreso col crack aggredisce i carabinieri

, 7 marzo 2025 – Sono stati notati da una pattuglia deimentre in via IV Novembre, nella “zona rossa” vicino alla stazione ferroviaria di, in centro, stavano preparando una pipetta per il consumo di. Alla vista deiuno dei due uomini si è immediatamente allontanato, mentre l'altro ha tentato di nascondere l'oggetto. Alla richiesta di fornire le proprie generalità e consegnare la pipetta, l'uomo, un cittadino di 47 anni di origine marocchina e domiciliato in città, si è rifiutato di collaborare. Improvvisamente, ha estratto dalla tasca un cacciavite appuntito e, urlando, ha minacciato i duescagliandosi contro di loro. Ne è nata una violenta colluttazione che ha reso necessario l'utilizzo dello spray urticante da parte deiper cercare di contenere la violenza dell’uomo.