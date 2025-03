Leggioggi.it - Reddito di libertà: l’importo sale a 500 euro. Domande aperte per il 2025

da 400 a 500ildiper donne vittime di violenza, per un massimo di 12 mesi. L’aumento è stato deciso e ufficializzato con la pubblicazione in gazzetta ufficiale datata 4 marzo del decreto interministeriale (che era stato firmato lo scorso 2 dicembre), che definisce la ripartizione dei 30 milioni del “Fondo per ildiper le donne vittime di violenza”, 10 milioni all’anno per 2024,e 2026.I 30 milioni stanziati dal provvedimento sono destinati a erogare un sussidio alle donne che hanno subito violenza e stanno cercando di ricostruire la propria vita riacquisendo, pian piano, autonomia socio-economica, oltre che psicologica.Come indicato nella circolare Inps del 5 marzo, anche le donne a cui era stato negato il sussidio in precedenza, per insufficienza di fondi, possono re-inviare la domanda fino al prossimo 18 aprile, in base alle regole del regime transitorio.