Pisatoday.it - Recinzione di cantiere abbandonata da tempo

Leggi su Pisatoday.it

Segnalo che da ottobre scorso è presente unaall'incrocio tra via Pascoli e via Turati. Preciso che taleè apparsa la scorsa estate ai tempi del rifacimento della fognatura di via Turati. I lavori sono però stati completati a settembre. Ho segnalato l'abbandono al Comune di.