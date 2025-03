Ilfattoquotidiano.it - Reato di femminicidio, Nordio: “Risultato epocale, viene valorizzata la figura della vittima”

“È un, ilinserito come fattispecie autonoma, si tratta di una grande svolta. Complessivamente lain quanto è posta in condizione di intervenire efficacemente nella fase delle indagini. Mandiamo un messaggio che è di attenzione particolare dello Stato e dal punto di vista procedurale si dà maggiore importanza al ruoloe dei familiari, rispetto a quello che c’era in precedenza”. Così il ministroGiustizia Carloin conferenza stampa dopo il Cdm che ha approvato il disegno di legge suldi. “Una delle novità – ha proseguito– è l’attenzione riservata alla, che si manifesta in varie fasi. Le più importanti sono l’obbligo del pm di ascoltarla direttamente senza delegare la polizia giudiziaria, cosa che responsabilizza di più la magistratura.