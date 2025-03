Lidentita.it - ReArmEu, una mina per il governo e per il Pd

Leggi su Lidentita.it

Il piano per la difesa europea proposto dalla Commissione Ue va avanti con il sostanziale consenso espresso dai leader dei vari stati membri, pur con dei distinguo. Resta il fatto che è stato compiuto un sostanziale passo in avanti su un tema dibattuto da anni con l’improvvisa accelerata impressa da Ursula von der Leyen. Una ., unaper ile per il Pd L'Identità.