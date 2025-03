Ilgiornaleditalia.it - Rearm Europe, la von der Leyen lancia il piano di guerra. No, la UE non ci protegge dai conflitti: li favorisce

Non avrete certo dimenticato che uno dei teoremi fondativi dell'Unionea, ripetuto ossessivamente, era quello secondo cui "l'Unionea cidalle guerre". Possiamo ora dire senza tema di smentita che quel teorema, come moltissimi altri, era una menzogna "Viviamo in tempi per