ReArm Europe ecco perché chi vuol bene all’Europa non può accettarlo

Ho frequentato per diversi giorni la base italiana di Nassirya, in Iraq, e l’ho lasciata due giorni prima che fosse fatta saltare dai terroristi. Ho visto i nostri soldati agire, ed eccellere, in Libano, in Afghanistan, in Kosovo e altrove. Li ho seguiti e ho goduto del loro aiuto e delle loro conoscenze. Ho quindi troppo rispetto per la nostre Forze Armate per non accogliere con soddisfazione tutto ciò che va incontro alle loro esigenze operative e offre un giusto premio al lavoro dei loro uomini. Ma solo un ingenuo, oggi, può pensare che un semplice “più soldi ai soldati” possa essere la formula magica per risolvere tutti i problemi. Anche per questo credo sia giusto dire che il famoso piano, presentato in tutta fretta dalla Commissionea e con altrettanta fretta approvato dal Consiglioo, è un’iniziativa disgraziata che, per com’è concepita, andrebbe respinta, non sostenuta con manifestazioni di piazza.