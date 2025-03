Puntomagazine.it - ReArm Europe, Castellone (M5S): “Per l’Italia quasi 50 miliardi per la guerra e non per i cittadini: una follia”

(M5S): “50di debito per le armi, risorse sottratte a servizi essenziali”“Ben 30-35di debito per le armi, ai quali andrebbero aggiunti altri 18come quota parte dell’emissione del debito comune.” così la Vicepresidente del Senato Mariolina(M5S) sui suoi social in merito al piano. “Di questo stiamo parlando, di 50di debito in più per la. Soldi che non c’erano per scuole, ospedali, trasporti, perché un Paese già indebitato come il nostro non poteva permettersi altro debito. E che invece si trovano per le armi. Un piano complessivoo di 800di euro di debito comune da investire in armi. Una follia!”L'articolo(M5S): “Per50per lae non per i: una follia” proviene da Punto! - Il web magazine.