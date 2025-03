Ilfattoquotidiano.it - Rearm Eu, Bonelli (Avs): “Meloni ha approvato piano senza mandato parlamentare, venga in Aula. Pd? Stia con noi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Giorgiaha detto sì aldi riarmo Ue di Ursula Von der Leyenalcunimmediatamente in Parlamento. Noi chiederemo con una mozione al Parlamento di esprimersi con un sì o con un no.è obbligata a venire in Parlamento perché per i soldi serve una variazione di bilancio, deve venire in Parlamento e vedremo se la maggioranza la segue”. Ad attaccare è il deputato Avs e coportavoce di Europa Verde Angelo, a margine di una iniziativa sul referendum per la cittadinanza, parlando deldi riarmo Ue.“La posizione di Schlein e del Pd? Spero che anche insia con noi”, ha auspicato, dopo la bocciatura delda parte della segretaria Pd, le frizioni con l’area riformista dem e il conseguente isolamento della stessa Schlein nel Pse, che aveva invece dato un via libera sostanziale aldi Von der Leyen.