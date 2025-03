Dilei.it - Re Carlo, il dress code del Palazzo che Diana ha rivoluzionato

Redeve ancora convivere con la fama della sua prima moglie, Lady, che ha impresso una vera e propria svolta nella vita di Corte. E la mostra che si sta tenendo nell’ex residenza della Principessa ne è la prova.Redeve sopportare ancora Ladyè morta in un tragico incidente sotto il ponte dell’Alma a Parigi nel 1997, ma nonostante siano passati decenni dalla sua tragica scomparsa la sua influenza aè ancora alta. Dunque, Resi deve rassegnare al fatto che Lady D è sempre presente nella sua quotidianità. E non solo perché è la madre dei suoi figli, William e Harry.ha lasciato un’impronta decisiva nella vita di Corte. Dopo di lei la Monarchia britannica non è più stata la stessa. Anche seha cercato in tutti i modi di osteggiare la sua ex moglie, perché non condivideva affatto le sue idee e le sue passioni per la moda e il glamour.