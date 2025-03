Inter-news.it - Ravezzani: «Inter distante dallo scorso anno! Mancano due cose»

Fabioelogia l’per la vittoria sul Feyenoord ma non si lascia andare in maniera esagerata sui nerazzurri. Il giornalista dà un consiglio a Simone Inzaghi su TMW Radio. CAMBI – L’ha battuto il Feyenoord per 2-0 e ha messo in cassaforte la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Fabiocomunque non è convinto: «Ho ancora paura che l’attuale siada quello dello, come gioco e intensità. Certo che se Thuram e Lautaro ti fgol, 2-0 e non si discute più. Ho visto però ancora una squadra non brillantissima, con tante assenze. Non è detto che certe assenze non siano una benedizione. O ha il coraggio di cambiare Inzaghi, o rischia di non ottenere risultati Inzaghi».predica calma!AMBIZIONI –infine non condivide le ambizioni dell’allenatore.