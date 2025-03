Sport.quotidiano.net - Ravenna Coppa Italia, iniziata la prevendita

Nappello, Aboameng e Venturini sono pienamente ristabiliti. Anche Onofri è in procinto di rientrare fra i disponibili. Mereghetti sta lavorando a parte, ma non è sbagliato pensare che possa tornare a disposizione a stretto giro. In infermeria resta Ilari, il giocatore di maggior peso dello scacchiere di mister Marchionni. Lo stiramento accusato nell’occasione del gol del 3-0 contro l’Imolese impedirà al centrocampista marchigiano di essere a disposizione prima del derby di Forlì. Con queste premesse ilsta preparando l’anticipo di domani alle 17.30, al Benelli, contro la Zenith Prato. Per presentare la matricola toscana e per capire quale dovrà essere il grado di attenzione da prestare, basta ricordare l’exploit di Forlì. La Zenith infatti, lo scorso 19 gennaio, ha piazzato un risultato a sorpresa, andando a vincere 3-2 al ‘Morgagni’ di Forlì.