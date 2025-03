Spazionapoli.it - “Raspadori? Ora è perfetto per Conte”, poi l’agente svela un intrigo sorprendente!

La stagione di Giacomosta finalmente cambiando. L’attaccante azzurro è tornato ad essere un punto di riferimento per la squadra. Dopo un inizio molto difficile, l’annata di Giacomoha finalmente preso la piega adatta. L’ex Sassuolo dopo pochissimi minuti collezionati nella prima parte di stagione, sta riuscendo finalmente a godere della fiducia di Antonio. Non a caso, l’entourage del giocatore ha rilasciato dichiarazioni importanti proprio sul tema sopracitato. Oltre a ciò, è statoto anche uncurioso.“Il modulo penalizzava”: oratutto!Giacomoè totalmente “cambiato” rispetto all’inizio della stagione. Sì, perché l’attaccante azzurro cambia in base alla veste che indossa la squadra. I numerosi infortuni e le diverse problematiche hanno “costretto” Antonioa cambiare modulo, scoprendo così le qualità dell’ex Sassuolo.