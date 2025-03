Quotidiano.net - Rapporto Istat-Cnel: donne e lavoro tra ostacoli e disuguaglianze

Roma, 7 marzo 2025 - Prosegue la dinamica positiva del mercato delper la componente femminile. Dal 2008 al 2024 l'incremento del tasso di occupazione delleè di 6,4 punti. Una crescita dovuta soprattutto al segmento delle ultracinquantenni: mentre l'aumento per le over 50 raggiunge i 20 punti, per le 25-34enni si ferma a 1,4 punti. Quanto al divario di genere, in questo caso si accentua a sfavore dellenelle classi di età più avanzate, attestandosi a 12,1 punti per i più giovani ea 22,9 punti nella fascia più adulta. Le differenze si accentuano ulteriormente nel Mezzogiorno, dove la distanza tra i tassi di occupazione femminile e maschile passa da 14,2 punti per classe 15-34 anni a quasi il triplo per le 50-64enni (33,1 punti in meno rispetto agli uomini). E' uno dei dati principali che si fondono dal“Ildelletrae opportunità”, presentato oggi a Villa Lubin, a cura di Cristina Freguja, Maria Clelia Romano, Linda Laura Sabbadini.