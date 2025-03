Ilgiorno.it - Rapinatore del bancomat preso grazie ai video

Ad aprile dello scorso anno, Andrea Selva, 38 anni di Caslino, aveva rapinato due persone che avevano prelevato contanti daldella Banca Intesa in via Statale. Volto coperto da scaldacollo e cappuccio e armato di un grosso coltello da cucina, il 4 aprile aveva minacciato e bloccato con forza un uomo di 79 anni di Inverigo, prendendo il suo portafogli con 550 euro. Altro episodio il 20 aprile (via 350 euro). Al malvivente i Cc sono arrivatiad alcuni frames di telecamere.