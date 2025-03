Serieanews.com - Ranking UEFA, Roma e Lazio “salvano” l’Italia: quinta squadra in Champions, è cambiato tutto

, arrivano i risultati diche “: cosa sta accadendo per il quinto postoin, è– SerieAnewsI disastri inLeague nei play off sono ormai un lontano ricordo. Il tre su tre di Atalanta, Juventus e Milan ha lasciato più danni della grandine e macerie quasi impossibili da smaltire. Una ferita aperta, apertissima e chissà se mai si potrà rimarginare: il motivo è anche nelle avversarie che hanno eliminato le Italiane, ampiamente alla portata, come dimostrato anche dagli ottavi.Il Brugge è crollato sotto i colpi dell’Aston Villa, l’Arsenal ha demolito il PSV e l’Inter ha battuto il Feyenoord. Ecco, proprio i nerazzurri hanno guidato la riscossa deldopo aver voltato pagina.