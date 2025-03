Rompipallone.it - Ranking UEFA, l’Italia ora sogna la quinta squadra in Champions League: la situazione

Aggiornamento importante sulstagionale dopo i risultati delle italiane in Europa: la posizione del.La tre giorni di coppe europee sorride al. Nella serata di Europale importantissime vittorie di Roma e Lazio allo scadere vanno ad aggiungersi al trionfo dell’Inter a Rotterdam in, disegnando un quadro interessante dopo la brutta settimana vissuta con le eliminazioni di Atalanta, Juventus e Milan.Come ormai risaputo, le due nazioni che occuperanno i primi due posti delstagionale al termine della stagione avranno il diritto a portare unain più alla prossima. Nella scorsa stagione fu propriouna delle sue federazioni a centrare questo obiettivo ma adesso servirà una vera e propria impresa per riconfermarsi.