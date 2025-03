Lanazione.it - Raffica di attacchi web, «Sono partiti dai sistemi di videosorveglianza»

Arezzo, 7 marzo 2025 – Walware e virus informatici, siti istituzionali bersagliati daweb. E adesso impianti diche sferranoin rete bersagliando i siti internet italiani. A mettere in guardia privati e aziende è Giuseppe Misuri giornalista di Radio Fly ma soprattutto esperto didi telecomunicazioni e sicurezza e titolare della Astra elettronica srl, società proprietaria della rete AstraNet. Misuri che succede agli impianti di video sorveglianza della città? «In questo periodo le istituzionibersagliate daweb, succede ogni giorno. Come provider siamo in collegamento direttamente con l’agenzia del controllo sulla cyber sicurezza nazionale e abbiamo ricevuto una pec qualche giorno fa a seguito dell’attacco delle 16,43 del 3 di marzo scorso che aveva interessato una rete di bot.