Liberoquotidiano.it - Radio Libertà: "Ecco la nostra canzone per l'Otto marzo e contro il velo islamico"

Vogliamo davvero festeggiare l'8? Vogliamo davvero che ci sia al centro di questa ricorrenza la condizione della donna? Allora forse è più corretto guardare all'Iran e a chi lotta perché la donna possa avere il ruolo che le spetta nella società. Ed è in questo quadro che si va ad innestare l'iniziativa di, come spiega il direttore Giovanni Sallusti: "Noi ci proviamo con la storia di un uomo che è perseguitato proprio perché denuncia questo, ne parla, e lo fa a suo rischio proprio in patria: il cantautore iraniano Mehdi Yarrahi ha scritto una bellissima, “RoosaRito”, che in italiano significa “Il tuo”, dove invita le ragazze iraniane a togliersi l'hijab, a liberarsi da questa prigione fisica e simbolica e ad andare inalla loro. Ne citiamo qualche verso: “Togliti il/ il sole sta tramontando / togli il/ lascia che i tuoi capelli volino / non aver paura amore mio / ridi, protestale lacrime”.